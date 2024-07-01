الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

مهرجان العلمين 2024.. علم فلسطين جنبًا إلى جنب مع علم مصر

جريدة الدستور

شهد مؤتمر إعلان تفاصيل مهرجان العلمين في دورته الثانية تواجد علم فلسطين جنبًا إلى جنب مع علم مصر، وذلك في إطار تعبير المهرجان عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمها.

وبدأ مؤتمر مهرجان العلمين في دورته الثانية، بقيام منى عبدالوهاب مقدمة المؤتمر، بشرح فعاليات المهرجان، حيث قالت إن مهرجان العلمين يأتي تحته 4 مهرجانات، مهرجان الموسيقي والغناء بـ10 حفلات، ومهرجان الرياضة ومهرجان الترفيه ومهرجان نبتة، مع تقديم مسرحية ضخمة من إنتاج شركة ds.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

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