الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليالى مصر.. «المتحدة» تحقق العدالة الفنية بحفلات لكبار النجوم فى مختلف المحافظات

حفلات «ليالى مصر»
حفلات «ليالى مصر»

حقق مشروع حفلات «ليالى مصر»، الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاحًا ساحقًا فى الترويج للفن المصرى، واستعادة ريادتنا فى هذا المجال المهم.

ويأتى مشروع «ليالى مصر» ضمن مجموعة من المشروعات الفنية التى أطلقتها «المتحدة»، وحققت رواجًا كبيرًا بين الجمهورين المصرى والعربى خلال الفترة الماضية. 

وتستهدف «المتحدة»، من خلال «ليالى مصر»، تحقيق العدالة الثقافية والفنية فى كل ربوع الجمهورية، عبر إطلاق حفلات فى الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية، والترويج للكثير من المقاصد السياحية الداخلية.

حماقى يشكر «المتحدة» على التنظيم.. ويعلن طرح ألبومه خلال أيام

مع انطلاق موسم الصيف، يقدم «ليالى مصر» عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب، كان أولها حفل للنجم محمد حماقى، فى استاد «٣٠ يونيو» بمنطقة التجمع الخامس، قبل أيام، وسط إقبال جماهيرى كبير.

وحقق حفل «حماقى» فى استاد «٣٠ يونيو» نجاحًا كبيرًا، وتمكن من جذب أعداد ضخمة من الجماهير، بعد أن نفدت تذاكره بالكامل، فور طرحها على الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز.

وقُسمت تذاكر الحفل إلى عدة فئات، الأولى قيمتها ٤٠٠ جنيه، والثانية ٧٠٠ جنيه، والثالثة لطاولة تكفى ٦ أفراد بـ٢٠ ألف جنيه، والرابعة لطاولة تكفى ١٠ أفراد بـ٤٠ ألف جنيه.

وتزين المسرح بأحدث التقنيات، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع «حماقى»، الذى أحيا واحدًا من أقوى حفلاته لمدة ٥ ساعات، قدم خلالها عددًا كبيرًا من أغانيه منها «ما بلاش». كما أطرب جمهوره بعدد آخر من أغانيه مثل: «نفسى أبقى جنبه، وعارفة، ويا ستار، وقلبى حبك جدًا، ومن البداية، وحبيت المقابلة، وافتكرت، وواحدة واحدة، وقدام الناس، وليمون نعناع».

وأعلن «حماقى» عن موعد طرح ألبومه الجديد، قائلًا: «الألبوم الجديد خلاص نازل فى نصف شهر يوليو، يعنى كمان ١٠ أيام»، موجهًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف «حماقى»: «أشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها، وباتشرف إنى بحيى أول حفلة من (ليالى مصر) لموسم الصيف، وأتمنى النجاح لكل الحفلات، وأشكر شركة (تذكرتى) على التنظيم، الذى كان فى منتهى الروعة»، مختتمًا بتوجيه الشكر لفرقته بالكامل، وكل فريق العمل الذى ساعده على الخروج بشكل مناسب.

حفلات ومفاجآت جماهيرية منتظرة فى كل المحافظات

لن يكون حفلا محمد حماقى و«كايروكى» آخر حفلات الموسم الصيفى لمشروع «ليالى مصر»، فى ظل تجهيز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم العديد من الحفلات الغنائية، بمشاركة كبار المطربين.

وأتمت «المتحدة» التعاقد مع عدد كبير من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، وتعلن تفاصيل الحفلات المقبلة لهؤلاء المطربين تباعًا، على أن يطل النجوم على جمهورهم فى أكثر من محافظة.

وتجهز الشركة العديد من المفاجآت المقرر تقديمها للجمهور خلال هذه الحفلات، على أن يتم الإفصاح عنها قريبًا، علمًا بأن هذه الحفلات ستكون بأسعار تتناسب مع مختلف فئات الجمهور.

و«ليالى مصر» مشروع أطلقته شركتا «المتحدة برودكشن» و«تذكرتى» خلال أعياد الربيع وشم النسيم، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات، التى تُنظم لأول مرة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية.

ويعتبر «ليالى مصر» واحدًا من أهم المشاريع الفنية الجديدة لشركة «المتحدة»، والذى تهدف من خلاله إلى تحقيق العدالة الفنية، عبر تنظيم حفلات غنائية لكبار النجوم فى مختلف محافظات الجمهورية، بأسعار تذاكر مخفضة.

ويشمل «ليالى مصر» فى مرحلته الأولى عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة، يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربى، فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة الدلتا والصعيد والمحافظات الساحلية. ويأتى المشروع فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية فى الفن والثقافة، وإيصال الرسالة لكل ربوع الجمهورية، بجانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال تنظيم الحفلات فيها.

ويشمل مشروع «ليالى مصر» إقامة فعاليات ترفيهية وحفلات، بالتعاون بين «المتحدة» و«برودكشن» و«تذكرتى»، بأسعار مخفضة؛ لإتاحة الفرصة للجمهور من خارج القاهرة لحضور حفلات مطربيهم المفضلين، دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.

نفاد تذاكر حفل «كايروكى» فى «عروس المتوسط»

الحفل الثانى الذى تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مشروع «ليالى مصر»، خلال موسم الصيف الحالى، سيكون من نصيب فريق «كايروكى» بمدينة الإسكندرية.

ويستعد فريق «كايروكى» لإحياء حفل غنائى ضخم، ضمن حفلات «ليالى مصر»، يوم السبت الموافق ١٣ يوليو الجارى، على مسرح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى الإسكندرية.

وطرحت شركة «تذكرتى» تذاكر الحفل، المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقد نفدت هذه التذاكر فور طرحها، علمًا بأنها تندرج تحت فئتين، الأولى فئة «Regular» بسعر ٤٥٠ جنيهًا، والثانية «Fan Pit» بسعر ٨٥٠ جنيهًا.

ووضعت الجهة المنظمة للحفل عدة شروط لحضور الجمهور، من بينها عدم السماح بدخول الأطعمة والمشروبات، مع عدم إمكانية استرجاع أو تبديل التذاكر، واحتياج الأطفال فوق سن ١٠ سنوات إلى تذكرة كاملة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف مساءً، ويستمر حتى منتصف ليل ١٣ يوليو، على أن تُفتح الأبواب أمام الجمهور فى الرابعة عصرًا.

ويقدم فريق «كايروكى»، خلال الحفل، باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، من بينها «ساموراى»، و«زمن الكلام»، و«جونى كاش»، و«أنا نجم»، و«بسرح وأتوه»، و«روما»، و«روبرتو»، و«كوستاريكا»، و«متوحشنيش»، و«نفسى أحبك».

وعبّر أمير عيد، أحد أعضاء ومؤسسى فريق «كايروكى»، عن سعادته وسعادة كل أعضاء الفريق بتقديم أحد حفلات مشروع «ليالى مصر»، الذى وصفه بأنه مشروع مهم للغاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف «عيد»، لـ«الدستور»: «كل الشكر والتقدير للقائمين على الشركة المتحدة، فى ظل تفكيرهم الدائم خارج الصندوق، وإصرارهم على دعم الفن المصرى بكل مجالاته والارتقاء به».

وتوقع أن يكون مشروع «ليالى مصر» نواة للعديد من النجاحات فى مجال الغناء، متابعًا: «هو تجربة فريدة تبعث البهجة فى نفوس الجمهور، خاصة فى المحافظات، لأنه يستهدف هذه الفئة التى كانت تعانى مشقة السفر لحضور حفل لنجمهم المفضل».

وواصل: «المشروع له قيمة كبيرة فى الوصول إلى الجمهور فى مختلف محافظات الجمهورية، ويحسب للشركة المتحدة تقديم شكل جديد ومتطور للحفلات الغنائية بأسعار رمزية، لأن الجمهور متعطش لذلك منذ سنوات عديدة».

حفلات ليالي مصر المتحدة

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