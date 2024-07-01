رشا راغب: بناء الإنسان رحلة صعبة جدًا لكنها ممتعة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال بودكاست "NTA"، أن الاستثمار في البشر هو الأضخم والأصعب، متابعًا: "على سبيل المثال ممكن في أقل من سنة نعمل عمارة مبهرة لكن بناء الإنسان دائمًا رحلة صعبة بها العديد من التحديات لكنها ممتعة بالنسبة لي".

وأشارت إلى أن كل المشروعات القومية تفيد الإنسان في النهاية، موضحة أن المشروع القومي لبناء الإنسان مرتبط بإعادة صياغة المستقبل.

وتابعت: "نعمل في الأكاديمية على خلق الوعي بشكل كبير، هناك رحلات ومؤتمرات يتم تنظيمها وأنشطة رياضية وتوعية بالنظام الغذائي".