كيف يرى أساتذة علم الاجتماع أعمال وحيد حامد؟

منذ أن جاء إلى القاهرة 1963 قادما من الشرقية لدراسة الآداب قسم اجتماع، عمل على تثقيف نفسه أملًا في أن يصبح كاتبًا مميزًا للقصة القصيرة والمسرح الذي عرفه عن طريق شكسبير؛ حتي أن نصحه يوسف إدريس بالكتابة فى مجال الدراما بعد أن صدرت له مجموعته القصصية الأولي "القمر يقتل عاشقه" عن هيئة الكتاب؛ وهي نصيحة شكلت فارقًا في وصول ما يكتبه وحيد حامد (1 يوليو 1944- 2 يناير 2021) وأن تصل إبداعاته لشرائح واسعة من المجتمع المصرى بل والعربي ككل؛ خاصة وأن أعماله الفنية "المسرحية، التليفزيونية، السينمائية" ومقالاته سلط خلالها الضوء على العديد من الظواهر المجتمعية مثل "التطرف، والعنف، وإزمة الإسكان"؛ وغيرها.

في ذكرى ميلاد وحيد حامد؛ كيف يرى علماء الاجتماع أعماله الفنية؛ وما إذا كان تخصصه ودراسته لعمل الاجتماع ساهمت في تشكيل رؤيته الفنية للعديد من الظواهر التي تناولتها أعماله طوال مسيرته أم لا؛ وهو ما ما أجاب عنه بعض الخبراء.

سامية قدري: أعماله تشريح للمجتمع.. وابرز افلامه المؤثرة بالنسبة لي"دم الغزال"

قالت الدكتورة سامية قدري، أستاذة علم اجتماع فى كلية البنات جامعة عين الشمس، إن وحيد حامد أحد أهم الكتاب ممن شرحوا المجتمع المصرى فى فترات مهمة من تاريخه وهو ما تجلى فى العديد من أعماله الفنية، منها على سبيل المثال لا الحصر فيلم "دم الغزال" الذي ربما يشير بشكل او باخر لاحداث وقعت فى منطقة امبابة مارستها الجماعات المتطرفة على افراد المجتمع، وكذلك مسلسله المهم " الجماعة" الذي قدم خلاله تشريحا تاريخيًا لنشاة جماعة الإخوان وتطور ادائها ودورها التنظيمي.

وأكدت قدري لـ"الدستور"، أن ما من عمل سينمائى او تليفزيوني الا وجيد حامد يكتبه بعين عالم الاجتماع الذى يري المجتمع بعين العليم والتعبير عنه بشكل درامي قوى، وأن ما قدمه للسينما من اعمال أو للتليفزيون هي أعمال واقعية بإمتياز، وعن ابرز افلامه التى تاثرت بها أشارت الي فيلمي دم الغزال وطيور الظلام لكونهما يعبران عن العديد من الاسقاطات للواقع.

سامية خضر: أعمال وحيد حامد الفنية إجتماعية ومؤثرة

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع جامعة عين شمس، أكدت على ما ذهبت إليه الدكتورة سامية قدري إن وحيد حامد شخصية فنية مؤثرة أتسمت أعماله بالإقتراب من تشريح المجتمع المصري وأنها إجتماعية ومؤثرة؛ حيث ساهمت أعماله في تسليط الضوء على العديد من القضايا المجتمعية.

أضافت خضر لـ"الدستور" أن مسألة تأثر وحيد حامد بدراسته لعلم الاجتماع في أعماله لم تقاس بعد إلا لو درسنا جميع أعماله؛ لكن فى المجمل وبالنظر لعينة من بعض أعماله قد يتضح لنا تأثره بدراسته في كتابته بعض الأعمال الفنية مثل الجماعة أو البرىس على سبيل المثال لا الحصر.