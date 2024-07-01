الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 10 أعوام بحق راهب بوذى بتهمة الاغتصاب فى نيبال

اغتصاب - ارشيفية
اغتصاب - ارشيفية

أصدرت محكمة في نيبال حكما بالسجن 10 أعوام، اليوم الاثنين، بحق رام باهادور بومجان، وهو زعيم روحي مثير للجدل يعرف باسم "بوذا بوي" لإدانته باغتصاب قاصر.

ووفقا لسادان ادهيكاري، كاتب محكمة منطقة سارلاهي، أصدر القاضي جيفان كومار بهنداري الحكم، بما يتماشى مع حكم الإدانة الصادر في 24 يونيو الماضي.

وأمرت المحكمة بومجان بدفع تعويض للضحية بقيمة 500 ألف روبية نيبالية (حوالي 3700 دولار)، ومن المتوقع أن تستغرق المحكمة أسابيع قليلة لإصدار النص الكامل للحكم.

وكان بومجان قيد الاحتجاز في كاتماندو منذ اعتقاله في يناير الماضي، في أعقاب هروبه من السلطات لعدة أشهر بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في فبراير 2020.

كما يواجه بومجان اتهامات عديدة، من بينها القتل والاختفاء والاستغلال. ويستطيع بومجان الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى.

نيبال رام باهادور بومجان بوذا بوي اغتصاب قاصر سارلاهي

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