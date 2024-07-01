أسامة السعيد يكشف سر تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومى الجديد

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنه تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالتغيير الوزاري منذ الثالث من يونيو أي من قرابة شهر، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن التشكيل الوزاري الجديد.



وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأيام المقبلة نتوقع أن يتم الإعلان فيها عن التشكيل الوزاري، مشيرًا إلى أنه قانونيًا ودستوريا ليست هناك مدة محددة لهذه المشاورات الوزارية ومشاورات تشكيل الحكومة، ولكن هناك التزاما بالسياق العام مثل هذه المشاورات.

سبب تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد

وتابع: أن المدة التي استغرقتها عملية التشاور كان الهدف منها هو مزيد من التدقيق في اختيارات الأسماء، واختيار الكوادر والكفاءات القادرة على تحمل المسئولية في المرحلة المقبلة خاصة في ظل التكليف الرئاسي بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات سواء على المستوى المحلي أو من لديهم خبرات على المستوى الدولي، وهذه مسألة ليست باليسيرة لأنه لا بد من الاستماع لهذه الشخصيات ورؤية ما يمكن أن يتم تقديمه في المناصب المرشحين لها، كما أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإجازات عيد الأضحى وغيره.

