الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

بالأرقام.. مسئول حكومي يكشف معدلات استهلاك المواطنين للكهرباء (فيديو)

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن بدء تنفيذ قرار جديد لتخفيف الأحمال الكهربائية، حيث سيتم تقليل فترة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلًا من ثلاث، بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن استهلاك المواطنين للكهرباء تجاوز 36.7 ألف ميجاوات في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تحسن درجات الحرارة سيساهم في تقليل الاستهلاك.

وأكد أن مصر تمتلك شبكات كهرباء على أعلى مستوى، وأن وزارة الكهرباء مستعدة للتعامل مع أي أعطال قد تحدث في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات الكهرباء المختلفة.

وأضاف حمزة، مساء اليوم الاثنين، أن الكهرباء تعتبر عنصرًا حيويًا لكل بيت في مصر، حيث تؤثر على جميع مناحي الحياة، داعيًا المواطنين إلى التكاتف لتجاوز الأزمة الحالية.

وفي سياق متصل، أعلن عن بدء التشغيل التجاري لمحطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو - أسوان بقدرة 200 ميجاوات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات القومية، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42%.

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