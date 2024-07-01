وفد مغربى رفيع المستوى فى جولة داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية

أجري اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، جولة تفقدية داخل المنطقة الحرة، ورافقه وفد مغربي رفيع المستوي برئاسة هشام سليماني نائب أول غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس _ مكناس بالمملكة المغربية.

شارك في الجولة كل من أمين عمور عضو مجلس إدارة نائب أمين المال، زكريا بن وناس عضو مجلس إدارة نائب مقرر، يونس جلاب مدير عام الغرفة، عرفة بوعاز عضو الغرفة، خالد بناني عضو الغرفة، يوسف سباعي رئيس قسم التطوير والمشاريع بالغرفة.

وكان في استقبال الوفد، المهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، في حضور محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة وحسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية، محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية، أحمد إسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، إنچي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة التجارية، عضوات مجلس سيدات الأعمال، غيدة نصار، هبة محمود، ايمان عوض.

مقومات المنطقة الحرة

واستعرض أيمن صالح خلال اللقاء، مقومات المنطقة الحرة الجاذبة للاستثمار، لافتا إلي أنه منذ نهاية 2018، تم وضع خطة لتطوير المنطقة الحرة بالإسماعيلية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية للمنطقة، وذلك للعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات، إضافة إلي التطلع لتقديم أعلي نسبة جودة من الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، مشيرا إلي التوسعات بمساحة المنطقة من 110 أفدنة إلي 220 فدانا.

الخريطة الإستثمارية للمحافظة

وأضاف أيمن صالح، أن المنطقة الحرة بالإسماعيلية تضم أكبر الشركات المصرية والعربية والأجنبية، وأنها تضع محافظة الإسماعيلية على رأس الخريطة الاستثمارية الشاملة، من خلال خلق استثمارات جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل.

كما أوضح صالح، أن الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة تضم 3 أنشطة هي "الصناعي، التخزيني والخدمي".

من جانبه، قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الزيارة تأتى في إطار تعزيز ملفات التعاون بين مصر والمملكة المغربية؛ لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

كما أكد هشام سليماني، رئيس البعثة المغربية، أن المناطق الحرة تعتبر وسيلة اقتصادية تستخدمها الدول بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية بما يعود على اقتصادياتها بفوائد من جوانب متعددة، وقد ارتبط ظهور المناطق الحرة بتوسع حركة التجارة منذ القدم، حيث توسعت أنشطتها وتعددت أشكالها بتطور التجارة الدولية، خاصة خلال العقود الأخيرة.

وفي نهاية اللقاء، أهدي رئيس البعثة المغربية درع الغرفة للمهندس أيمن صالح.