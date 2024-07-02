بعد قرار غلق المحلات التجارية.. هل سيتم تطبيق تغيير التوقيت الصيفى؟

اليوم الموافق الأول من يوليو سيشهد في تمام الساعة العاشرة مساءً تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية، مما أثار حالة من الجدل بين الكثير من الناس عن إلغاء التوقيت الصيفي وتأثيره على الحياة اليومية.

وقد تم تطبيق نظام التوقيت الصيفي في شهر أبريل الماضي، وذلك للاستفادة من الضوء الطبيعي وحول النهار، مع تعديل موعد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش.

إلغاء التوقيت الصيفي:

مما جعل الناس تتساءل عبر محرك البحث العالمي جوجل عما إذا كانت الحكومة تنوي إلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي أم لا، وهو ما نفته الحكومة في الوقت الحالي، وقالت إنه سيتم العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل.

هل سيتم إلغاء التوقيت الصيفي؟

وقد اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات مهمة خلال الأسبوع الماضي عملًا بترشيد الكهرباء، منها قرار بإغلاق المحلات التجارية والورش في تمام الساعة العاشرة مساءً، وإغلاق المطاعم في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

قرار غلق المحال التجارية والمولات:

واليوم يبدأ تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمولات والورش في تمام الساعة العاشرة صباحا حسب إعلان قرارات مجلس الوزراء واستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم التي ستغلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا، ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لمواجهة انقطاع الكهرباء المتكرر.

وسيكون ذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2024 ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، على أن تمديد هذه المواعيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال في الساعة 11 مساءً، بزيادة ساعة واحدة عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

فضلًا عن أن المولات التجارية ستفتح يوميًا من الساعة 10 صباحًا وتغلق في الساعة 12 منتصف الليل، وسيتم تمديد هذه المواعيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الساعة 1 صباحًا.

وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، ستفتح يوميًا من الساعة 6 صباحًا وتغلق في الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وسيتم تمديد هذه المواعيد يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق في الساعة 1 صباحًا.

وفيما يتعلق بالورش ومحلات الأعمال الحرفية، ستكون مواعيد فتحها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، للحفاظ على توفير الخدمات الهامة لهم.

واستثناء المحلات التجارية التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين، مثل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، ومحلات بيع الخضار والفاكهه وأسواق الجملة والصيدليات.