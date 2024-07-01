الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دينا عبد السلام مديرًا لمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

دينا عبد السلام
دينا عبد السلام

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارا بندب الدكتورة دينا عبد السلام ‎أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، للعمل مديرًا لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

‎وأشارت الدكتورة دينا إلى أن العمل سيرتكز على استكمال مسيرة عطاء المديرين  السابقين للمركز، مع تطوير استراتيجية عمل المركز بما يتناسب وتاريخ المركز الفني العريق، ووضع خطة للترويج والتعريف بما يقدمه المركز من أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية والثقافية، والاهتمام بشكل خاص بالمواهب الشابة والمبدعين في مختلف مجالات الفنون، وكذلك شبابنا من ذوي الهمم، وتوفير كل الدعم لرموزنا من كبار الفنانين، والتعاون مع المراكز الثقافية الأجنبية، وأيضا الاهتمام بالتعاون مع كافة قطاعات الوزارة لاثراء الحركة الثقافية بالإسكندرية.

يذكر أن الدكتورة دينا عبد السلام تعمل أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد كلية الآداب جامعة الاسكندرية، حيث تقوم بتدريس النقد الأدبي والأدب الكلاسيكي والدراسات السينمائية وحصلت على الدكتوراه في النقد الأدبي عام 2010م، كما أنها مُخْرِجة مستقلة لها عدد من الأفلام الروائية والتسجيلية التي حازت العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية، منها فيلم ألف رحمة ونور 2014، وفيلم كان وأخوتها2016 وفيلم مستكة وريحان 22017  ووش القفص 2019. كما أخرجت فيلمًا روائيًا قصيرًا بعنوان "هذا ليس بايب" والذى شارك فى العديد من المهرجانات العربية والدولية وحاز جائزة مخرجات عربيات من مهرجان بغداد السينمائى الدولى فى عام2011، وتم عرض فيلمها  "وش القفص" في مهرجان كولكاتا السينمائي العالمي الثاني (ناندان، 22-27 سبتمبر 2023) الذي ينظمه اتحاد جمعيات السينما الهندية المنطقة الشرقية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات السينما (آسيا والمحيط الهادئ) IFFS وأكاديمية اللغة الهندية الإسبانية. 

وهي المخرجة المحترفة التي صنعت جميع أفلامها المستقلة بمدينة الإسكندرية بميزانيات صغيرة، وتنتمي جميع أعمالها لسينما المؤلف، كما أنها  كاتبة روائية وقاصة قدمت عملها الروائي الأول تحت عنوان "نص هجره أبطاله" ومن ثم جاء عملها الثاني مجموعة قصصية تحت عنوان "إعادة تدوير" وتتنوع كتابتها بين الرواية والقصة والسيناريو والمقال، صدرت روايتها "نص هجره أبطاله" عام 2012.

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وزيرة الثقافة مركز الحرية للإبداع صندوق التنمية الثقافية المركز الفني الحركة الثقافية بالإسكندرية

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