الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس النيابة الإدارية الجديد يتسلم مهام عمله رسميًا خلال ساعات

المستشار عبدالراضي
المستشار عبدالراضي صديق

يؤدى المستشار عبدالراضي أحمد صديق خلال أيام اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 اعتبارًا من1 يوليو 2024.

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبدالراضي أحمد صديق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

شغل المستشار عبد الراضي صديق منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.

وجاء اختيار المستشار عبد الراضي صديق كونه ضمن أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وماله من تاريخ ناصع من العمل القضائي وله إسهامات كثيرة في العمل.

الجدير بالذكر أنه اكتمل عطاء المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمس 30 من يونيو عقب بلوغه سن التقاعد والمعاش 70 عامًا.

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المستشار عبدالراضي أحمد صديق اليمين الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة النيابة الادارية حوادث الدستور

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