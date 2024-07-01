رئيس النيابة الإدارية الجديد يتسلم مهام عمله رسميًا خلال ساعات

يؤدى المستشار عبدالراضي أحمد صديق خلال أيام اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية بالقرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 اعتبارًا من1 يوليو 2024.

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبدالراضي أحمد صديق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.

شغل المستشار عبد الراضي صديق منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.

وجاء اختيار المستشار عبد الراضي صديق كونه ضمن أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وماله من تاريخ ناصع من العمل القضائي وله إسهامات كثيرة في العمل.

الجدير بالذكر أنه اكتمل عطاء المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمس 30 من يونيو عقب بلوغه سن التقاعد والمعاش 70 عامًا.