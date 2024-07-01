الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين 2024.. تعرف على أبرز نجوم النسخة الثانية

جريدة الدستور

قالت منى عبدالوهاب، المتحدثة باسم مهرجان العلمين 2024، إن من أبرز نجوم مهرجان العلمين هذا العام، الفنانين محمد منير، وتامر حسني، وعمرو دياب، وكاظم الساهر، وتامر عاشور، وديانا حداد، وكايروكي، وويجز، وسعاد ماسي.

وأضافت منى عبد الوهاب، أن الشركة المتحدة مؤمنة بفكرة ترشيد الكهرباء، وهذا العام أغلب الفعاليات ستكون نهارا.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين هو جزء من استراتيجية كاملة للاستفادة من صناعة الترفيه للترويج للوجهات السياحية في مصر وتشجيع المستثمرين.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.

يضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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