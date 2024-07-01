الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

70 دقيقة.. الأهلى يحافظ على تقدمه أمام الجيش بثلاثية

الاهلي والجيش
الاهلي والجيش

مرت 70 دقيقة من زمن مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وسدد كريم فؤاد كرة داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 50 بعد كرة ثنائية رائعة مع حسين الشحات علت مرمى شعبان.

وفي الدقيقة 56 سدد طاهر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى شعبان بقليل.

تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم، ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. 

مصطفى شوبير ومحمد هاني، وإمام عاشور وكريم نيدفيد، ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج، ورضا سليم وأحمد عبدالقادر، وياسر إبراهيم.‏

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، عبر قناة أون تايم سبورت 1، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن عبدالظاهر السقا ومحمد فضل، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، والثنائي محمد طه وإبراهيم عمر، مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المباراة من الجولة الثالثة عشرة بدوري نايل، محمود بسيوني حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطي حكم مساعد أول، وعمر فتحي حكم مساعد ثان، والسيد منير حكم رابع، وأمين عمر حكم تقنية فيديو، وسمير جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول دوري نايل، برصيد 48 نقطة في 20 مواجهة، بواقع 15 فوزًا و3 تعادلات وهزيمتين، إلا أن المارد الأحمر لا يزال يمتلك 7 مؤجلات أخرى، أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ14 و17، و18 و19، و23 و24 و25 على الترتيب.

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