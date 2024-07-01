مهرجان العلمين 2024.. عمرو الفقى: التعاون مع مهرجان الرياض لرعاية بعض المسرحيات والحفلات الغنائية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن انطلاق مهرجان العلمين 2024 بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية والرياضية خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.



وقال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هناك تعاونًا مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح المهرجان وإظهار صورة مشرفة للعالم.



وأضاف: "التعاون مع مهرجان الرياض لرعاية بعض المسرحيات والحفلات الغنائية".