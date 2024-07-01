صور أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين الإثنين 01/يوليو/2024 - 08:50 م 7/1/2024 8:50:35 PM جانب من مؤتمر مهرجان العلمين تصوير محمد أسد وحسن مسعد شارك طباعة 448586017_799270172352673_1023543650665252832_n 448744292_828929302145111_8454037104136945947_n 448749769_436461182602221_4130856822747068363_n 448775655_855460543271504_8886734466244664275_n 448783241_1159436005372451_6661526675567295995_n 448792330_429170023450313_7160504950150032863_n 448808158_3659953560817247_5003519677246692035_n 448837628_795588162709850_2871728658008634462_n 448841114_510600198206034_8821993838001975320_n 448851522_366793289413842_6432355589899464980_n 448900814_440416662136942_2702765288416037817_n 448942036_501862645637251_1817335836635109887_n 449046370_1219669155869954_6747145102991752295_n 449047690_841993670624982_1018734537675713304_n 449149838_1419055408765693_7265017747903045582_n 449252171_992585939112556_8644005554446941333_n 449310229_1015735410217225_8128847123147378159_n 449513132_1113458059749656_3161668530303012345_n شارك طباعة