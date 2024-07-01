الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

جانب من مؤتمر مهرجان
جانب من مؤتمر مهرجان العلمين

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