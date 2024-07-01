البترول: ضخ كميات كبيرة من الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة قريبًا (فيديو)

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن اجتماعات مستمرة تُعقد بين وزارة الكهرباء والشركات القومية التابعة لها، لمناقشة تعديل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعمل على وضع حلول لهذه الأزمة.

وفيما يتعلق بتوقف بعض مصانع الأسمدة عن العمل بسبب نقص الغاز، أوضح "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أن الظروف الطارئة استدعت الحفاظ على كميات الغاز المتاحة لبعض مصانع الأسمدة، ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج لفترة مؤقتة، ومن ثم عودتها للعمل مجددًا، مشيرًا إلى أن مصانع سيدي كرير عادت فعليًا للعمل اليوم.

وأضاف "عبدالعزيز" أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة، فور وصول الشحنات المستوردة من الخارج.