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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024

أذكار الصباح
أذكار الصباح

يحرص المسلمون على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024 عبر جوجل، وذلك للتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 2-7-2024.

أدعية مستجابة اليوم 

دعاء الفجر مكتوب

يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.
«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

أذكار الصباح اليوم

« اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».

« لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ».

 

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024

 

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