تسجيل قراءة عداد الكهرباء وطرق دفع الفاتورة

أبدى الكثير من المواطنين اهتمامًا بمعرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الكهرباء وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الساعات الأخيرة، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة قيمة استهلاكهم الشهري من الكهرباء، سواء كان العداد تجاريًا أو سكنيًا.

وقدمت وزارة الكهرباء خدماتها إلكترونيا للمواطنين لتمكنهم من تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الإنترنت، مما يسهل عليهم الحصول على فاتورة كهرباء دقيقة تعكس الاستهلاك الفعلي.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

هناك عدة خطوات هامة لكي يتم تسجيل قراءة عداد الكهرباء والخطوات اللازمة للتسجيل دون الحاجة لزيارة الكشاف أو محصل الفاتورة ويمكن للمواطن قراءة العداد وتسجيل القراءة إلكترونيًا عبر موقع الشركة، دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

ويمكن للمشترك تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابعة له

طريقة تسجيل قراءة عداد الكهرباء

عند تسجيل الدخول إلى الموقع أو التطبيق، يتعين على المستخدم إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول، والرقم القومي.

تسجيل بيانات العداد:

وبعد إنشاء الحساب، يجب إدخال بيانات العداد، ويمكن الاكتفاء بتسجيل الرقم الموجود على إيصال الكهرباء الشهري وتحديد اسم مميز للعداد، مثل: "عداد البيت" أو "عداد العيادة".

التنبيهات والفواتير:

سيتم إرسال تنبيه شهري إلى البريد الإلكتروني عند بدء فترة تسجيل قراءة العداد، كما ستصل فاتورة الكهرباء بانتظام إلى البريد الإلكتروني المسجل.

توفر هذه الخدمات الإلكترونية سهولة ومرونة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، مما يسهم في الحصول على فواتير دقيقة بناءً على الاستهلاك الفعلي.

البنوك التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء

أعلنت شركات الكهرباء عن إمكانية دفع فاتورة الكهرباء لشهر مايو 2024 عبر "الفيزا"، مع توفير 12 محفظة بنكية تسهل على المواطنين دفع الفاتورة البنوك التي يمكن من خلالها الدفع تشمل:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك الإسكندرية

بنك الإسكان والتعمير

بنك أبوظبي

بنك CIB

بنك QNB

بنك NBK

بنك قناة السويس

بنك عودة

بنك بلوم

بنك كريدي أجريكول.

اقرأ أيضا: تسجيل قراءة عداد الكهرباء لشهر مايو 2024