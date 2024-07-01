الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معتز وائل: ذهبية الخماسى الحديث عوضتنى عن خسارة التأهل الأولمبى

معتز وائل
معتز وائل

أكد معتز وائل، لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للناشئين، أن سعادته لا توصف بتحقيق هذا الحلم خاصة أنه جاء في قلب مصر.

وقال معتز في تصريحات عقب التتويج: شعوري لا يوصف بالتتويج بالذهبية في قلب مصر أمام والداي وأصدقائي وجعلتهم فخورين بي ولم أخذل من شجعوني.

وعن صعوبة المنافسة بالبطولة قال معتز أن المنافسة كانت شرسة للغاية، خاصة أن الموانع كانت جديدة بالنسبة له وواجه بها صعوبة كبيرة وكان هدفه تخطيها فقط، وبذل جهد أكبر بباقي الألعاب من أجل الوصول لمنصة التتويج.

وأوضح معتز أن تتويجه بذهبية بطولة العالم للناشئين بعد إحراز المركز الرابع ببطولة العالم للكبار في الصين هو نتيجة العديد من المعسكرات والتدريبات والتضحيات، حيث إن الفوز بالذهبية والصعود على منصة التتويج كان حصادا ومكافأة بعد فترة كبيرة من التعب.

وحقق معتز وائل ذهبية منافسات فردي الناشئين لبطولة العالم للناشئين والمقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري.

وتوج معتز وائل بالميدالية الذهبية برصيد 1544 نقطة، بينما حقق زميله مصطفى أبوعامر الميدالية الفضية برصيد 1530 نقطة وحقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية برصيد 1524 نقطة.

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