الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط والد حبيبة فتاة رشيد ضحية العنف الأسري وزوجته بالبحيرة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران، اليوم الإثنين، من القبض على “سعد.ع.ط”، والد حبيبة فتاة رشيد ضحية العنف الأسري، والتي ترقد داخل العناية المركزة بمستشفى رشيد المركزي، بعد دفعها للتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، بعد تعرضها لعنف أسري من قبل والدها، كما تم ضبط زوجته تمهيدا لعرضهما على جهات التحقيق.

ودخلت حبيبة المستشفى في 20 يونيو 2024، جراء قيامها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، بعد معاملة سيئة من قبل والدها التي تعيش معاه منذ نحو 4 أعوام، وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى رشيد المركزي عن الحالة الصحية لحبيبة، بأنها تم حجزها بالمستشفى بتاريخ 20 يونيو الماضي، نتيجة سقوطها من علو، وتعانى من غيبوبة وجرح بفروه الرأس.

وأكد المسئولون بالمستشفى أنهم أجروا لها أشعة وتركيب أنبوبة حنجرية، وتم اكتشاف معاناتها بارتشاح بالمخ وكدمات نزيفية بالمخ، وتم حجزها بالعناية المركزة بمستشفى رشيد المركزي.

ومن جانبه قال أسامة النجار، أحد جيران حبيبة، إنه بعد انفصال والدتها عن والدها وزواج والدتها، عاشت حبيبة مع جدتها حتى وفاتها، ثم عاشت مع والدها منذ 4 سنوات، وخلال هذه السنين كانت تنام مع المواشي، وكانت تقوم البيع والشراء في محل والدها، فضلا عن تقديم الإعمال المنزلية في منزل والدها.

وتساءل النجار: كيف كانت تقوم بتنفيذ هذه الأعمال والتحمل على المشقة وتحدي الصعاب على مدار 4 سنوات؟ ويتهمها والدها بأنها تعاني من أمراض نفسية وهو ما دفعها إلى إلقاء نفسها من الطابق الرابع، موضحا أن والدها في شهر رمضان الماضي زعم بأن حبيبة أكلت من المحل الخاص به، والتي تعمل حبيبة به، فكان جزاءاها من والدها على ذلك بحسبها عند شقيقه في الطابق الرابع، مؤكدا أن عدد من أهالي المنطقة تدخلوا لدي والدها لإخراجها من هذه الحبسة إلا أنه رفض طلب الأهالي، حتي نفذت طاقتها وألقت بنفسها من الطابق الرابع.

البحيرة الجنائي القبض ضبط العنف الأسري

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