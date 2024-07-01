الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القادسية يتفق مع موراتا ويتواصل مع أتلتيكو مدريد

ألفارو موراتا
ألفارو موراتا

أشارت تقارير صحفية، الاثنين، إلى اقتراب قائد منتخب إسبانيا ومهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا من الانتقال إلى نادي القادسية السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتواجد موراتا حاليًا في ألمانيا مع منتخب إسبانيا، حيث يشارك في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

سبق للقادسية أن أتم صفقة انتقال الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مستقبل موراتا في أتلتيكو مدريد يبدو قريبًا من الانتهاء، حيث يقترب من الانضمام إلى صفوف القادسية.

وأوضح التقرير أن القادسية قد وضع مبلغًا يصل إلى 50 مليون يورو لإتمام الصفقة برمتها، معظمها سيكون مخصصًا لراتب اللاعب.

وأشارت الشبكة إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد تبلغ حوالي 15 مليون يورو، لكن من الممكن أن يرحل بمبلغ أقل، بعدما أبدى اللاعب موافقته على الانتقال إلى السعودية.

وأضافت الشبكة أن أتلتيكو مدريد يبحث الآن عن بديل لموراتا، ويُعتبر الأوكراني دوفبيك مهاجم جيرونا الإسباني خيارًا محتملًا.

منتخب اسبانيا اتلتيكو مدريد ألفارو موراتا موراتا القادسية

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