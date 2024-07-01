البترول: اتفقنا على 21 شحنة غاز للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن هناك شحنات من الغاز ستصل مصر من أجل تغطية احتياجات فصل الصيف والقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وأوضح: "ستكون لدينا كميات كافية من الغاز لضمان عدم قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف".

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على 21 شحنة غاز لحسم أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، مؤكدًا وصول شحنة غاز مسال اليوم إلى مصر؛ بهدف حل أزمة انقطاع الكهرباء.

وأوضح أن شحنة الغاز التي وصلت اليوم سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الطبيعي، على أن يتم ضخهم في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.