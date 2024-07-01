بعد الهجوم .. شركات التكنولوجيا الصينية تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد خطاب الكراهية

أثارت حملة Clampdown في أعقاب طعن امرأة صينية مميتة حاولت وقف الهجوم على أم يابانية وطفلها، الكثير من الجدل خلال الفترة الحالية.

وأعلنت شركات الإنترنت الصينية عن حملة صارمة ضد "القومية المتطرفة" على الإنترنت، وخاصة المشاعر المعادية لليابان، بعد أن طعنت امرأة صينية حتى الموت أثناء حماية أم يابانية وطفلها في سوتشو.

تحقيقات وحظر للمستخدمين

وقالت شركتا Tencent وNetEase، وهما من أكبر الشركات، في نهاية الأسبوع إنهما ستجريان تحقيقات وستحظران المستخدمين الذين يثيرون الكراهية.

وقال الإشعار الصادر عن شركة Tencent، التي تمتلك تطبيق المراسلة WeChat، إن الحادث الذي وقع في مقاطعة جيانغسو "جذب انتباه الرأي العام" وأن "بعض مستخدمي الإنترنت حرضوا على مواجهة بين الصين واليابان [و] أثاروا القومية المتطرفة".

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم القبض على رجل عاطل عن العمل، يُدعى تشو، الأسبوع الماضي بتهمة طعن أم يابانية وطفلها في محطة للحافلات خارج مدرسة يابانية في مدينة سوتشو بشرق الصين.

وتوفيت هيو يوبينغ، وهي امرأة صينية تدخلت في الهجوم بالسكين، متأثرة بجراحها.

وقد تمت الإشادة بهو لبطولتها وشجاعتها في رسائل التكريم على الإنترنت، وتم تنكيس العلم الياباني في سفارة اليابان في الصين، ولكن في أوساط أخرى كان هناك رد فعل قومي متطرف.

وقال موقع ويبو، وهو منصة شبيهة بتويتر تضم 588 مليون مستخدم نشط شهريا، إنه بعد الهجوم بالسكين، قام بعض المستخدمين "بنشر تصريحات متطرفة تحرض على المشاعر القومية، وتشجع على الكراهية الجماعية، بل وتهلل للسلوك الإجرامي باسم الوطنية".

وقال Douyin، وهو تطبيق فيديو قصير مشابه لـ TikTok، إنه سيحقق في "كراهية الأجانب الشديدة" التي ظهرت في حسابات معينة، بما في ذلك التكهنات حول جواسيس مرتبطين بالمدارس اليابانية في الصين.

لقد ازدهرت المشاعر القومية، التي غالبا ما يتم التعبير عنها على أنها كراهية تجاه اليابان، في السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت الصينية الخاضعة للمراقبة عن كثب، مع تدخل ضئيل من جانب السلطات أو شركات الإنترنت، التي تسارع إلى فرض رقابة على أي محتوى يُنظر إليه على أنه ينتقد الروايات الحكومية الرسمية.

