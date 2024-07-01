الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عماد الدين حسين يوضح أبرز توصيات الحوار الوطنى العاجلة للحكومة الجديدة

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز التوصيات والمطالبات العاجلة من الحوار الوطني  للحكومة الجديدة، قائلًا: "إنه في اجتماع السبت المقبل، سيعيد المجلس طرح التساؤلات والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بالتوصيات التي صدرت في المراحل السابقة". 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر dmc، أن أهم المطالب والأولويات تتمثل في انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، حيث لها دور كبير جدًا فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد والقوى السياسية باعتبارها مهمومة بهذه القوانين حيث تعتبر مدخلًا للإصلاح السياسي.

وأشار إلى أن الجزء الثاني متعلق بتوصية مجلس الأمناء فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون الإشراف القضائي، كما أنه من المنتظر أن تكون الحكومة سريعة في تنفيذ هذه التوصيات.

عماد الدين حسين برنامج السوم الحكومة الجديدة الحوار الوطنى انتخابات مجلس النواب والشيوخ

الأكثر قراءة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

قرار جمهورى بتعيين المستشار عبدالراضى صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

30 يونيو.. حتى نستطيع أن نعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر