عماد الدين حسين يوضح أبرز توصيات الحوار الوطنى العاجلة للحكومة الجديدة

أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز التوصيات والمطالبات العاجلة من الحوار الوطني للحكومة الجديدة، قائلًا: "إنه في اجتماع السبت المقبل، سيعيد المجلس طرح التساؤلات والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بالتوصيات التي صدرت في المراحل السابقة".

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر dmc، أن أهم المطالب والأولويات تتمثل في انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وقانون المجالس الشعبية المحلية، حيث لها دور كبير جدًا فيما يتعلق بالبناء السياسي والشعبي في البلاد والقوى السياسية باعتبارها مهمومة بهذه القوانين حيث تعتبر مدخلًا للإصلاح السياسي.

وأشار إلى أن الجزء الثاني متعلق بتوصية مجلس الأمناء فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون الإشراف القضائي، كما أنه من المنتظر أن تكون الحكومة سريعة في تنفيذ هذه التوصيات.