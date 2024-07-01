الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" ترصد معاناة الفلسطينيين للحصول على المياه وسط ارتفاع درجات الحرارة

غزة
غزة

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا رصدت فيه تفاقم أزمة المياه بقطاع غزة وسط ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وانهيار البنية التحتية الحيوية والحصار الشامل الذي يتعرض له القطاع.

وظهر في التقرير عشرات الرجال والنساء والأطفال، وهم يحملون أباريق وزجاجات المياه ويجتمعون في صفوف طويلة حول الشاحنات وخزانات المياه في خان يونس؛ للحصول على حصتهم من مياه الشرب.

وكشف أحد المواطنين عن معاناته وأسرته من نقص المياه، خاصة أنه يوجد نقص في المياه المالحة والعذبة، مشيرًا إلى أن أسرته مكونة من تسعة أفراد ويحتاج ما لايقل عن 250 لترا من المياه كحد أدنى لهم، مؤكدًا أن المنطقة في حاجة ماسة للمساعدة.   

معاناة الحصول على المياه

 ينتظر المواطنون المياه منذ شروق الشمس حتى غروبها من أجل الحصول على لتر واحد من مياه الشرب؛ ليتم تقاسمها مع عشرات الأشخاص هكذا يستيقظ سكان القطاع يوميًا لتلك المهمة الشاقة نفسيًا وبدنيًا للوصول لشربة ماء.
 

اكسترا نيوز أزمة المياه قطاع غزة الحصار الشامل المواطنين خزانات المياه

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