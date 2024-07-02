مواطن يطالب الحكومة الجديدة بتطوير المنظومة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية (فيديو)

طالب السيد فودة، مواطن مصري، الحكومة الجديدة بالاهتمام بالمنظومة الطبية وتقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين.

وأضاف “فودة” أن هناك نقص ملحوظ في المستلزمات الطبية في المراكز الطبية والمستشفيات وهو أمر يستوجب توفيره لدعم المنظومة الطبية.

وفيما يخص المعاشات، أكمل المواطن أن معاشات التأمينات والتضامن في حاجة ماسة للزيادة والدعم لتكفى متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، وارتفاع الأسعار الملحوظ، فلابد من دعم المواطنين بزياده المعاشات.

وينتظر الشعب المصري إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الحالي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.