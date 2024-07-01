أشرف سلمان: نستهدف 50 مليون سائح من مهرجان العلمين

قال أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مهرجان العلمين في دورته الثانية يهدف إلى جذب السائحين ونشر الثقافة والفن المصري على مستوى العالم.

وأضاف سلمان، خلال مؤتمر صحفي: "نسعى أن نصل لـ50 مليون سائح من مهرجان العلمين وده هدفنا، نحن في مكان من أحلى بقاع الأرض ومدينة العلمين مدينة سحر وشواطئها غير موجودة إلاّ في مصر واللي اتحولت من منطقة ألغام الى أحلى بقاع العالم".

تابع "النهاردة تطلق النسخة الثانية لمهرجان العلمين اللي بيزين المهرجان السنة دي الفنان أحمد أمين بمهرجان نبتة، لأن الأطفال هما المستقبل ودي النبتة الحقيقى اللي بنغرسها في العلمين الجديدة".

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحقت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.