الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جمهورى بتعيين المستشار عبدالراضى صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبدالراضي أحمد صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

يشار إلى أن المستشار عبدالراضي صديق كان يشغل منصب مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج.

وجاء اختيار "صديق" كونه ضمن أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وما له من تاريخ ناصع من العمل القضائي وله إسهامات كثيرة في العمل.

يذكر أنه اكتمل عطاء المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أمس، 30 يونيو عقب بلوغه سن التقاعد والمعاش 70 عامًا.

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