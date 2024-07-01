الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو الفقى يكشف التفاصيل الكاملة للدورة الثانية لمهرجان العلمين

عمرو الفقي
عمرو الفقي

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين في دورته الثانية والمقرر انطلاقه يوم 11 يوليو المقبل ويستمر حتى 30 أغسطس.

قال الفقي، خلال مؤتمر صحفي مقام حاليًا لمهرجان العلمين: لدينا مجموعة من الأهداف في الشركة وهى صناعة الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات الدور بتاعنا بنحاول ننمّي الترفيه في جمهورية مصر العربية.

وأضاف: "صناعة المهرجانات ليها عامل كبير للترويج للسياحية وحضر الموسم اللي فات مليون زائر، والحقيقة أن مهرجان العلمين بيقام بجانب مهرجان ليالي مصر، واللي هيلف محافظات مصر كلها".

وتابع: "استحداث أنشطة جديدة المسرحيات و١٠ حفلات غنائية و ٣٥ فاعلية ترفيهية تهم الأسرة المصرية بجانب مهرجان نبتة اللي بيهتم بالطفل و١٢ حدث رياضي وبروتوكول مع مهرجان الرياض وهيئة الترفيه واللي هيرعوا فيه بعض الحفلات والعروض المسرحية".

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبدأ المهرجان بحدث رياضى ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لـ"تيك بول" ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية، شارك بها أكثر من ٤٠ نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

وأقام المهرجان ٢٠ حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسنى وأحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وكارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعرى.

كما تضمن حفلات لأنغام وحكيم ومسار إجبارى ومسلم ورضا البحراوى وعلى قنديل ومحمد محسن وشارموفرز ومحمد عدوية ومحمود الليثى وكايروكى والنجم العالمى RUSS وعمر كمال والصواريخ ودبل زوكش وأبو.

واختتم "ويجز" المهرجان بحفل كبير رفع شعار "كامل العدد"، إضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

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