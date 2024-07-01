الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات مهرجان العلمين من 11 يوليو لـ30 أغسطس

جانب من فعاليات مهرجان
جانب من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

كانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية أعلنت عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

بدأ منذ قليل توافد الحضور لانطلاق المؤتمر الصحفي  لمهرجان العلمين لعام ٢٠٢٤.

فعاليات مهرجان العلمين مهرجان العلمين مهرجان العلمين 2024

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