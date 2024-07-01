انطلاق فعاليات مهرجان العلمين من 11 يوليو لـ30 أغسطس

تنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية فى الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

كانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية أعلنت عن تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

بدأ منذ قليل توافد الحضور لانطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان العلمين لعام ٢٠٢٤.