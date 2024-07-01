الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ الجيزة: الأكاديمية الوطنية للتدريب من أنجح مشروعات تأهيل الشباب

هند حليم نائب محافظ
هند حليم نائب محافظ الجيزة

قالت هند حليم نائب محافظ الجيزة، إنها سعيدة برحلتها من الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن أصبحت ضمن لجنة اختبار الدفعة الخامسة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضافت هند، خلال بودكاست "NTA"، أن الأكاديمية من أنجح المشروعات لتأهيل الشباب ليس لتولي مناصب فقط، ولكن للتعلم ومواكبة الجديد.

ولفتت إلى أنها خلال التدريب، كانت تحتك بتفاصيل عمل الحكومة وإدارة الملفات، وعندما أصبحت نائب محافظ، فكرت في نقل تجربة القطاع الخاص للقطاع الحكومي، أو العمل في الحكومة، واعتمدت خلال أول مشروع على التعامل مع الموظفين بنفس طريقة القطاع الخاص، مردفة: "كلنا نتناقش ونأخذ رأي بعض، والمشروع حقق نجاح كبير".

وتابعت: "الناس لم تعتاد هذه الطريقة في العمل الحكومي، لكنها كانت من أهم أسباب نجاحنا". 

الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب نائب محافظ الجيزة هند حليم برودكاست NTA الحكومة

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