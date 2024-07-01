الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. التعادل الإيجابي بين المصري والجونة بدوري نايل

الجونة
الجونة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول من مباراة المصري والجونة، المقام حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

افتتح التسجيل للمصري عبدالرحيم دغموم، في الدقيقة الـ19، عقب تسديدة أرضية على يسار حارس الجونة.

وفي الدقيقة الـ39، يدرك أرنو راندريانانتيناينا، التعادل للجونة، بعد هجوم مكثف للفريق الساحلي.

وشهدت الدقيقة الـ22، فرصة خطيرة للنسر البورسعيدي، عقب تسديدة صاروخية من التونسي فخر الدين بن يوسف، مرت بجوار القائم.

تشكيل المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد عيد، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: امادو باه، معتز زدام، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، عمرو موسى، يوسف الجوهري، محمود حمادة، ايزي ايمكا، حسن علي، سمير فكري، ميدو جابر، صلاح محسن.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد شوشة، وأحمد عبد الرسول وكمال أبو الفتوح.

خط الوسط: رضا صلاح ونور السيد، وعبد الجواد تعلب وسيف شيكا، وأرناود.

خط الهجوم: أيمن موكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء حسن الحطاب، حسام ايفونا، محمد العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شتا، حسن سمير، مازن ياسر.

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