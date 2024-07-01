دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة في مهرجان العلمين الجديدة

دعا أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحضور في لفتة إنسانية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024 تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

جاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وحقت النسخة الأولى من مهرجان العلمين نجاحًا منقطع النظير، فى ظل تنوع فعالياتها، على رأسها الحفلات الغنائية لمطربين كلاسيكيين وشباب وفرق «أندرجراوند»، إلى جانب مطربى «الراب» والفن الشعبى، ومطربين وفرق أجنبية من خارج مصر.