موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا.. يشهد بحثا كثيفا عبر محرك "جوجل" مع الارتفاع التدريجي المستمر في درجات الحرارة.

ويحرص المواطنون على معرفة موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية فصل الخريف، ويأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرا، مما زاد من الاهتمام بتوقعات الطقس ومعرفة موعد تراجع درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا

وينتهي فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويعرف هذا اليوم بالاعتدال الخريفي، حيث تتعرض جميع أنحاء العالم لمدد متساوية تقريبًا من ضوء الشمس والظلام.

ويشكل الاعتدال الخريفي علامة على تحول الأرض في مدارها حول الشمس، مما يؤدي إلى تغيير زاوية ميل محور الأرض بالنسبة للشمس، ليبدأ بعدها فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ويستمر طقس الصيف لبضعة أسابيع بعد هذا التاريخ، خاصة في المناطق ذات خطوط العرض المنخفضة، بسبب تأثير الحرارة المتراكمة في الغلاف الجوي ومكونات الأرض.

بداية ونهاية الفصول الأربعة

فصل الربيع: بدأ في يوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة. فصل الصيف: يبدأ في يوم الخميس 20 يونيو، ويمتد لمدة 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة. فصل الخريف: يبدأ في يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و37 دقيقة. فصل الشتاء: يبدأ في يوم السبت 21 ديسمبر، ويمتد لمدة 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة.

كم عدد أيام فصل الصيف 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الصيف لعام 2024 سيتمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، ما يقرب من 94 يومًا.

وبدأ بالفعل فصل الصيف في يوم الخميس 20 يونيو 2024، وسينتهي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويعتبر يوم 20 يونيو موعد الانقلاب الصيفي، حيث يبدأ فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة ممكنة، ويحدث ذلك عندما تصل الأرض إلى أقصى ميل لها نحو الشمس، وهو 23.5 درجة شمالًا من خط الاستواء.