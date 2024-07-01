الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا

فصل الصيف
فصل الصيف

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا.. يشهد بحثا كثيفا عبر محرك "جوجل" مع الارتفاع التدريجي المستمر في درجات الحرارة.

ويحرص المواطنون على معرفة موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية فصل الخريف، ويأتي ذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرا، مما زاد من الاهتمام بتوقعات الطقس ومعرفة موعد تراجع درجات الحرارة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا

وينتهي فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويعرف هذا اليوم بالاعتدال الخريفي، حيث تتعرض جميع أنحاء العالم لمدد متساوية تقريبًا من ضوء الشمس والظلام.

ويشكل الاعتدال الخريفي علامة على تحول الأرض في مدارها حول الشمس، مما يؤدي إلى تغيير زاوية ميل محور الأرض بالنسبة للشمس، ليبدأ بعدها فصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يبدأ فصل الربيع في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ويستمر طقس الصيف لبضعة أسابيع بعد هذا التاريخ، خاصة في المناطق ذات خطوط العرض المنخفضة، بسبب تأثير الحرارة المتراكمة في الغلاف الجوي ومكونات الأرض.

مركز المناخ: باقى 35 يومًا فى الصيف شديد الحرارة

كيف تتغلب على الجفاف خلال فصل الصيف

بداية ونهاية الفصول الأربعة

  1. فصل الربيع: بدأ في يوم الأربعاء 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة.
  2. فصل الصيف: يبدأ في يوم الخميس 20 يونيو، ويمتد لمدة 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة.
  3. فصل الخريف: يبدأ في يوم الأحد 22 سبتمبر، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و37 دقيقة.
  4. فصل الشتاء: يبدأ في يوم السبت 21 ديسمبر، ويمتد لمدة 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة.

كم عدد أيام فصل الصيف 2024

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية أن فصل الصيف لعام 2024 سيتمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، ما يقرب من 94 يومًا. 

وبدأ بالفعل فصل الصيف في يوم الخميس 20 يونيو 2024، وسينتهي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويعتبر يوم 20 يونيو موعد الانقلاب الصيفي، حيث يبدأ فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة ممكنة، ويحدث ذلك عندما تصل الأرض إلى أقصى ميل لها نحو الشمس، وهو 23.5 درجة شمالًا من خط الاستواء. 

موعد انتهاء فصل الصيف موعد انتهاء فصل الصيف 2024 فلكيا فصل الصيف فصل الصيف 2024 الفصول الأربعة

مواد متعلقة

كيف تتغلب على الجفاف خلال فصل الصيف

موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية الخريف

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

635.5 مليار جنيه حزمًا حكومية لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة القطاع الخاص

قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«مربع الحكمة» فى تجربة «لقمان»

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر