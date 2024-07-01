الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بالقطامية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت جهات التحقيق فى القاهرة الجديدة  حبس المتهمين بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وهو عاطل له معلومات جنائية. 

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بارتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم، وقيامه بالتصرف في المسروقات من خلال بيعها لـ تاجر خردة، عميل سيئ النية، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة الجديدة حبس المتهمين سرقة عقار القطامية

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