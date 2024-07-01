الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يطالب الحكومة الجديدة بتطوير التعليم والصحة (فيديو)

قال أحد المواطنين، إنه يطالب الحكومة الجديدة بالنظر والاهتمام بالتعليم والصحة، فهذا مطلب شعبي من المصريين. 

كانت هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الماضي، وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. 

ووفق توجيهات الرئيس السيسي من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة تطوير الصحة التعليم

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