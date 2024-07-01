الرئيس السيسى يهنئ محمد ولد الشيخ الغزوانى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لموريتانيا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لموريتانيا الشقيقة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": ""أهنئ أخى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والإفريقي، في ضوء رئاسته للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، كما أتطلع إلي تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والازدهار لشعبينا الشقيقين".