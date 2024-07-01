الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. الأهلي يكتسح الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري

الاهلي
الاهلي

اكتسح الأهلي نظيره طلائع الجيش في الشوط الأول من لقاء الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

كانت الخطورة الأولى من عمرو السولية بالدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى شعبان حارس الطلائع بقليل.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة قوية من كريم فؤاد لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد شعبان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 17 واصل الأهلي سيطرته، نفذت الركلة الركنية بعرضية من حسين الشحات إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد شعبان.

وفي الدقيقة 19 كان أول هجمات الجيش، عن طريق تسديدة النيجيري جودين شيكا جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

ومنع كريم فؤاد يوسف دياوارا من انفراد بالدقيقة 26، بعدما أبعد تسديدة الأخير من أمام مرمى الشناوي.

سجل هدف الأهلي الثاني عمرو السولية بالدقيقة 34 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تكملة لعرضية حسين الشحات.

وواصل عروضة القوية، بهدف ثالث عن طريق تسديدة لمحمد عبد المنعم على الطائر بالدقيقة 38 بعد عرضية من حسين الشحات من ركلة حرة.

وبالدقيقة الأخيرة أنقذ محمد شعبان حارس الجيش، انفراد تام من طاهر الذي سدد الكرة وتصدى لها الأول ببراعة.

الاهلى الجيش طلائع الجيش دوري نايل السولية محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

دوري نايل.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف "طاهر"

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر