الشوط الأول.. الأهلي يكتسح الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري

اكتسح الأهلي نظيره طلائع الجيش في الشوط الأول من لقاء الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

كانت الخطورة الأولى من عمرو السولية بالدقيقة 4 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، علت مرمى شعبان حارس الطلائع بقليل.

وشهدت الدقيقة 14 تسديدة قوية من كريم فؤاد لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد شعبان من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

وفي الدقيقة 17 واصل الأهلي سيطرته، نفذت الركلة الركنية بعرضية من حسين الشحات إلى داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس محمد شعبان.

وفي الدقيقة 19 كان أول هجمات الجيش، عن طريق تسديدة النيجيري جودين شيكا جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

ومنع كريم فؤاد يوسف دياوارا من انفراد بالدقيقة 26، بعدما أبعد تسديدة الأخير من أمام مرمى الشناوي.

سجل هدف الأهلي الثاني عمرو السولية بالدقيقة 34 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تكملة لعرضية حسين الشحات.

وواصل عروضة القوية، بهدف ثالث عن طريق تسديدة لمحمد عبد المنعم على الطائر بالدقيقة 38 بعد عرضية من حسين الشحات من ركلة حرة.

وبالدقيقة الأخيرة أنقذ محمد شعبان حارس الجيش، انفراد تام من طاهر الذي سدد الكرة وتصدى لها الأول ببراعة.