الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوط أول سلبي بين فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

فرنسا ضد بلجيكا
فرنسا ضد بلجيكا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي فرنسا وبلجيكا، في قمة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان كيفن دي بروين قريبًا من تسجيل هدف التقدم لـ بلجيكا في الدقيقة 24 من ركلة حرة مباشرة نفذها من على حدود منطقة جزاء فرنسا، لكن مايك ماينان تصدى لتسديدته بقدميه.

وتحصل أدريان رابيو على بطاقة صفراء في الدقيقة 25، ليتأكد غيابه عن مباراة فرنسا المقبلة حال التأهل.

وفي الدقيقة 34، أرسل جوليس كوندي كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها ماركوس تورام بضربة رأسية لتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى بلجيكا.

وتحصل الثنائي أوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان على بطاقتين صفراوتين أيضًا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024

أما عن تشكيل بلجيكا أمام فرنسا في يورو 2024، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: فايس - يان فيرتونخن - ثياتي

خط الوسط: تيموثي كاستاني - أمادو أونانا - كيفن دي بروين - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جيريمي دوكو - لويس أوبايندا - روميلو لوكاكو

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط:أوريلين تشواميني - نجولو كانتي -- أدريان رابيو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من المباراة التي ستجمع البرتغال بـ سلوفينيا، مساء اليوم.

فرنسا بلجيكا يورو 2024 كأس أمم أوروبا كيفن دي بروين

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