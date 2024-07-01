الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 مهرجانات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024

جانب من مؤتمر العلمين
جانب من مؤتمر العلمين

أعلن القائمون على مهرجان العلمين في دورته الثانية عن إقامة ٥ مهرجانات ضمن الفعاليات المقرر انطلاقها 11 يوليو المقبل وحتى ٣٠ من شهر أغسطس.

وتأتي الخمسة مهرجانات كالتالي: مهرجان نبتة، مهرجان الترفيه، مهرجان الرياضة، مهرجان الطعام، ومهرجان الموسيقى والمسرح.

ويحمل شعار الدورة الثانية لمهرجان العلمين ٢٠٢٤، والمقرر أن ينطلق في الفترة من ١١ يوليو الجاري وحتى يوم ٣٠ أغسطس المقبل، علم فلسطين كلفتة ودعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالينا والأشقاء في فلسطين.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، التي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024، عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص ٦٠٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

ونجح مهرجان العلمين فى تسليط الضوء على المناطق السياحية المصرية، خاصة مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، التى تحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية طوال العام وليس الصيف فقط، سواءً للمصريين أو العرب أو الأجانب.

وأسهم المهرجان فى وضع مدينة العلمين على خريطة المدن السياحية العالمية، لتتحول إلى واحدة من كبرى المدن السياحية فى المنطقة العربية، يصفها كثيرون بأنها «مدينة الأحلام»، بعد أن كانت منطقة صحراوية مليئة بالألغام.

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

الشركة المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهرجان العلمين

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