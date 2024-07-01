إعلام فلسطينى: غارة لطيران الاحتلال على شمال مخيم النصيرات وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال

وأفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية اليوم، أن دوي انفجارات متتالية، سمع في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن 50 معتقلًا من قطاع غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبوسلمية، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.