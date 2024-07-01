الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تطلق قافلة طبية شاملة بقرى كفر صقر بالشرقية (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق قافلة طبية شاملة في إحدى القرى بمركز كفر صقر.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها أن القافلة شملت ثمانية تخصصات طبية وقدمت خدماتها لنحو 12 حالة من المرضى الأولى بالرعاية، كما ضمت القافلة أيضا قافلة بيطرية استهدفت 400 رأس ماشية وتقديم خدمات توعويه للمزارعين والمربيين.

وتعد هذه هي القافلة الطبية الثانية لكفر صقر،  فقد تم تنظيم قافلة طبية الشهر الماضي، واليوم استهدفت 1200 حالة وتضم تخصصات باطنة وقلب ووأمراض متوطنة وجلدية وأطفال وروماتويد، وعظام، وصدر ووحدة تنظيم أسرة، وكذلك وحدة بيطرية.

إشادة المواطنين بالخدمات المقدمة


ويتم تحويل الحالات لمستشفى الجامعة ويتم عمل الإجراءات اللازمة لهم، ويشارك في القافلة الطبية العديد من الشباب المتطوعين الذين يقومون باستقبال المرضى وتسجيل بياناتهم وذلك وسط إشادة كبيرة من المواطنين الذين استفادوا من الخدمات المقدمة بالقافلة وأشادوا بالتعاون من كافة الجهات المشاركة بها وكذلك لأن الكشف واستلام الأدوية بالمجان.   

حياة كريمه محافظة الشرقية قافلة طبية كفر صقر الخدمات المقدمة إشادة المواطنين

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