الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطن يطالب الحكومة الجديدة بزيادة الاستثمار (فيديو)

قال أشرف أحد المواطنين، إنه يطالب الحكومة الجديدة بزيادة الاستثمار في مصر، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، كما يوفر الحلول الفعالة لكل الأزمات التي تمر بها مصر.

وكان هناك حالة من الترقب يعيشها المصريون، وهم ينتظرون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها في 3 يونيو الماضي، وسوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة. 

ووفق توجيهات الرئيس السيسي من المنتظر أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

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