أحمد أمين يكشف تفاصيل مهرجان نبتة بمهرجان العلمين
أعرب الفنان أحمد أمين عن سعادته البالغة لاختياره كرئيس مهرجان نبتة والمخصص للأطفال، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.
قال أمين، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالعلمين:“أتمنى أن أكون دائما بجانب الاطفال لأني بتعلم منهم كتير، وفيه حاجات افتقدناها موجودة عن الأطفال مش موجودة عندنا شغف وحب للحياة وطاقة إيجابية كبيرة”.
وأضاف:“سيظل الطفل له حق في الوجود وحق في الامان والتعليم لانهم اللي هيشكلوا المستقبل فلا بد أن يكون لهم حق في المعرفة والوعي”.
وكشف عن تفاصيل مهرجان نبته:“وفكرة نبته بتعمل على افكار الاطفال وتطويرها وتنقسم من سر إلى 3 الطفولة المبكرة ومن سن ٤: ٧ الطفولة المتوسطة وحتى سن المراهقه”.
وتابع “المهرجان هيكون فيه مجموعة كبيرة من الورش والحكي وصناعة الكرتون وورش لصغار رواد الاعمال، واساس المهرجان مسابقة نبتة لمحتوى الاطفال والنشء”.