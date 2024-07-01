برلماني: تمكين المرأة والشباب أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المطالب والملفات الجديدة التى تنتظر التغيير الوزاري المقبل هامة للغاية، وفي صالح المواطن.

وأضاف "درويش"، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية DMC، أن من مكتسبات ثورة 30 يونيو ملف التمكين سواء للشباب أو المرأة، فخلال الفترات القليلة الماضية حظت المرأة على سبيل المثال، لأول مرة فى تاريخ العمل النيابى بأكبر نسبة تمكين فى البرلمان.

وأشار عمرو درويش، أن ملف تمكين المرأة مهم فى المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نرى ذلك فى التشكيل الجديد للحكومة.

وتابع أن الملف الاقتصادى له الأولوية القصوى فى الوقت الحالى، ونرى أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى لرئيس الحكومة بأن يكون الملف الاقتصادى من أهم الملفات التى يجب أن تهتم بها الحكومة بشكل كبير سينعكس على التغيير فى الوزارات أو التوسع فى الوزارات وصلاحيتها.