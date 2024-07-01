الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسالة شكر وعرفان لـ وحيد حامد فى مؤتمر مهرجان العلمين

جريدة الدستور

أرسلت الإعلامية منى عبدالوهاب، المتحدث والمنسق العام لمهرجان العلمين رسالة شكر وعرفان لوحيد حامد في مؤتمر مهرجان العلمين، وذلك بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاده التي تحل اليوم.

ويحمل شعار الدورة الثانية لمهرجان العلمين 2024 المقرر أن ينطلق في الفترة من ١١ يوليو الجاري وحتى يوم ٣٠ أغسطس المقبل علم فلسطين كلفتة ودعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالينا والأشقاء في فلسطين.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام فعالياته تحت شعار العالم علمين في صيف 2024 تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح الشعب الفلسطيني.

وجاءت الملصقات الدعائية واللافتات الخاصة بالمهرجان حاملة علم مصر وعلم فلسطين، ومصحوبة بجملة "تم تخصيص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين".

واستهدف مهرجان العلمين في دورته الأولى جعل "العلمين الجديدة" أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبدأ المهرجان بحدث رياضى ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة "تيك بول" بحضور بطلة العالم لـ"تيك بول" ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

وأقام المهرجان 20 حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تضمنت حفلات للموسيقار عمر خيرت وتامر حسنى وأحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وكارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعرى.

كما تضمن حفلات لأنغام وحكيم ومسار إجبارى ومسلم ورضا البحراوى وعلى قنديل ومحمد محسن وشارموفرز ومحمد عدوية ومحمود الليثى وكايروكى والنجم العالمى RUSS وعمر كمال والصواريخ ودبل زوكش وأبو.

واختتم "ويجز" المهرجان بحفل كبير رفع شعار "كامل العدد"، إضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

مهرجان العلمين وحيد حامد الإعلامية منى عبد الوهاب شعار الدورة الثانية لمهرجان العلمين فلسطين مهرجان العلمين الجديدة

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