قرار جمهورى بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة.

يذكر أن المستشار أحمد عبود ضمن أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، وسبق انتدابه في عدة جهات كمستشار لها، وانتدب المستشار أحمد عبود، مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

وأعير المستشار أحمد عبود في وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات ونصف، وفور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عامًا منذ عام 2000 وحتى 2016 عضوًا في الدائرة الأولى، ورئيس الدائرة الثانية فحص، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017.