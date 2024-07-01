نتنياهو: اقتربنا من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اقتربنا من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة، بحسب وكالة رويترز الاخبارية.



وفي سياق منتصل، صدر الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمر إخلاء جديد لأجزاء من خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، حيث أفاد شهود عيان بأن الكثيرين فروا.

وكان مئات الآلاف قد غادروا رفح بالفعل قبل وأثناء الهجوم البري الذي شنته القوات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في أقصى جنوب البلاد منذ أوائل مايو.

وجاء التحذير الخاص بالقرارة وبني سهيلة وبلدات أخرى في المحافظتين، والذي صدر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بيان رسمي، بعد ساعات من إعلان إسرائيل إطلاق 20 “قذيفة” على إسرائيل من منطقة خان يونس.

وتبنى الهجوم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وكانت إسرائيل قد شنت بالفعل غارات جوية على رفح يوم الاثنين.

وقال أحمد نجار، أحد سكان بني سهيلة، إن "الخوف والقلق الشديد يسيطران على الناس بعد أمر الإخلاء". "هناك نزوح كبير للسكان."

منذ شنت هجومها البري على غزة في 27 أكتوبر، تحركت القوات الإسرائيلية تدريجياً جنوباً في الأراضي الفلسطينية، سعياً إلى تدمير كتائب حماس، رغم استئناف القتال في الشمال.

وأنهت إسرائيل هجومها على المدينة في وقت سابق من هذا العام وسحبت معظم قواتها، لكن هذا يشير إلى أن القوات قد تعود قريبا.

تدمير جزء كبير من خان يونس

لقد تم بالفعل تدمير جزء كبير من خان يونس في هجوم طويل في وقت سابق من هذا العام، لكن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين عادوا منذ ذلك الحين هربًا من هجوم إسرائيلي آخر على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه بنيامين نتنياهو إن إسرائيل انتهت تقريبًا من القضاء على القدرات العسكرية لحماس في غزة.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن حوالي 37900 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 87000 آخرين في الهجوم العسكري المستمر الذي يشنه الجيش الإسرائيلي.

وقال سكان عدة أحياء شرق خان يونس إنهم تلقوا رسائل صوتية من أرقام هواتف إسرائيلية تأمرهم بمغادرة منازلهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان يوم الاثنين إن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أطلقت من منطقة خان يونس.

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