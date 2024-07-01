الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب عمرو عكاشة: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية على أجندة الحكومة الجديدة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال  النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ،  إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة الجديدة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات.

 

وأشار عكاشة، إلى أن أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دورا كبيرا في دعم تمكين القطاع الخاص وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة هو الملف الاقتصادي.

 

وأكد على ضرورة تبنى الحكومة الجديدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادى لدعم المرحلة الراهنة.


وأوضح، أن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكافة الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف أنه لابد من الاهتمام بقطاع الصناعة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة وذلك من خلال إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الى يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.

النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ الملف الاقتصادي القيادة السياسية الحكومة الجديدة

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