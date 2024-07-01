الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصل الكهرباء عن 4 مناطق للصيانة الدورية في الوادي الجديد

كهرباء
كهرباء

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى بمركز الخارجة، صباح غدٍ الثلاثاء، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وقال جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيجري غدًا الثلاثاء فصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا عن المناطق التالية: قرية بورسعيد، والثورة، ومنطقة صناعات أكوا باريس، وعين الشيخ بالخارجة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة، على أن يعود التيار مرة أخرى في المواعيد المعلنة.

كما أعلن المتولي بسرعة تنفيذ أعمال ترميم ورصف الطرق الداخلية بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي، وترميم الطرق الداخلية وتركيب الإنترلوك بحي السبط الشرقي؛ لإضفاء مظهر حضاري وتيسير حركة المواطنين، بمدينة الخارجة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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